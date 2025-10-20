Nach US-Präsident Trump soll die Donbass-Region zwischen Russland und der Ukraine aufgeteilt werden (Archivbild). (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Ximena Borrazas)

Dazu würde eine Teilung der Donbass-Region gehören. Der Großteil des Gebiets solle Russland überlassen werden. Der Präsident sagte wörtlich: "Lasst es so zerteilt, wie es jetzt ist." Trump sagte weiter: "Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten."

Die Aussagen markieren eine weitere Kursänderung des US-Präsidenten. In den vergangenen Wochen hatte Trump zunehmende Ungeduld gegenüber dem russischen Präsidenten Putin gezeigt. Nun bewegt er sich in Richtung einer Haltung, die von der Ukraine verlangt, auf die Rückeroberung von russisch besetztem Gebiet zu verzichten.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.