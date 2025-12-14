Blick auf Ruinen in Palmyra (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Hasan Belal)

Es habe sich um eine Attacke der Terrormiliz Islamischer Staat gehandelt, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Vorfall habe sich in einem gefährlichen Gebiet ereignet, das nicht von der syrischen Übergangsregierung kontrolliert werde.

Der syrische Außenminister al-Shaibani erklärte im Online-Dienst X, sein Land verurteile die Tat auf das Schärfste.

Wie das amerikanische Regionalkommando Centcom mitteilte, wurden bei dem Angriff in der Stadt Palmyra zwei US-Soldaten und ein Dolmetscher getötet. Drei weitere Soldaten seien verletzt worden. Die Attacke sei ein Hinterhalt eines einzelnen IS-Schützen gewesen.

Nach Angaben des Pentagon war die amerikanisch-syrische Patrouille zur Unterstützung von Anti-Terror-Maßnahmen in der Region im Einsatz.

14.12.2025