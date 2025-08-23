US-Präsident Donald Trump. (IMAGO / Agencia EFE / IMAGO / Octavio Guzmán)

Vor Journalisten im Weißen Haus sagte der Republikaner, er denke, Chicago werde "unser nächstes Ziel sein". In der von Demokraten geführten Stadt herrsche Chaos. Die Einwohner würden nach Hilfe rufen, behauptete Trump. Später fügte er hinzu, anschließend werde man New York – Zitat – "helfen". Trump gibt an, sein Vorgehen diene dem Kampf gegen ausufernde Kriminalität. Nach Washington hat er bereits Soldaten der Nationalgarde und Bundesbeamte entsandt. An die demokratische Bürgermeisterin der Hauptstadt, Bowser, gewandt, meinte Trump, sie solle die Lage besser in den Griff bekommen, andernfalls werde sie nicht mehr lange im Amt sein. Zuvor hatte das Pentagon die Soldaten in Washington angewiesen, Schusswaffen zu tragen. Für Bedrohungen gibt es jedoch keine offenkundigen Anzeichen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.