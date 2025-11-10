BBC-Affäre

Der britische öffentlich-rechtliche Rundfunk (BBC) steht nach einer Trump-Doku massiv in der Kritik. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vuk Valcic)

Die Rundfunkanstalt teilte mit, sie habe von Trump ein entsprechendes Schreiben erhalten. Dieses werde nun geprüft. Die Rede hatte Trump am 6. Januar 2021 vor dem Angriff auf das US-Kapitolgebäude in Washington durch seine Anhänger gehalten. In einer Fernsehsendung der BBC wurden drei Zitate zusammengefügt, die im Abstand von fast einer Stunde gefallen waren. Durch den Zusammenschnitt wirkte es so, als forderte Trump seine Anhänger auf, an einem Marsch mit ihm teilzunehmen und bis zum Äußersten zu kämpfen.

Wegen des Zusammenschnitts traten gestern der Generaldirektor der BBC und die Nachrichtenchefin des Senders zurück.

