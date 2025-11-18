Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman ist zu Besuch in Washington (Evan Vucci / AP / dpa / Evan Vucci)

Beide vereinbarten Kooperationen in den Bereichen Rüstung und Wirtschaft. Mohammed kündigte Investitionen über mindestens 600 Milliarden Dollar in den USA an. Trump erklärte, man werde Saudi-Arabien mehrere F-35-Kampfjets verkaufen. Es ist der erste Besuch des Regenten in Washington seit der Ermordung des saudischen Journalisten und Regierungskritikers Khashoggi in 2018. Der unter anderem für die Washington Post tätige Khashoggi war in der saudischen Botschaft in Istanbul getötet worden. US-Geheimdienste gingen davon aus, dass Kronprinz Mohammed den Befehl zur Ermordung gegeben hatte.

Der Fall hatte die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien belastet, seit einiger Zeit nähern sich beide aber wieder an.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.