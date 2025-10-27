US-Präsident Donald Trump an Bord der Air Force One (dpa / AP / Mark Schiefelbein)

In Tokio will er Japans Kaiser Naruhito treffen, wie das Weiße Haus ankündigte. Morgen ist ein Treffen mit der neuen nationalkonservativen Ministerpräsidentin Takaichi geplant. Außerdem besucht Trump US-Truppen, die in Yokosuka südlich von Tokio stationiert sind und trifft sich danach mit Wirtschaftsvertretern. Höhepunkt der Asien-Reise Trumps ist ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi am Donnerstag in Südkorea. Dort soll es um einen möglichen Ausweg aus dem Handelskonflikt beider Volkswirtschaften gehen. Andernfalls drohen hohe Zölle.

Bei einem Treffen zwischen Trump und dem brasilianischen Präsidenten Lula am Rande des Gipfeltreffens der Asean-Wirtschaftsgemeinschaft im malaysischen Kuala Lumpur gestern vereinbarten beide Politiker, den Handelsstreit ihrer Länder in baldigen Verhandlungen zu lösen. Zudem unterzeichneten Thailand und Kambodscha in Anwesenheit von Trump ein Friedensabkommen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.