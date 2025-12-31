Amtseinführung
Trump-Gegner Mamdani wird als neuer Bürgermeister von New York vereidigt

In New York tritt der neue Bürgermeister und Trump-Widersacher Zohran Mamdani heute sein Amt an. Kurz nach Mitternacht Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) wird der linksgerichtete Demokrat und gläubige Moslem in einer stillgelegten U-Bahn-Station unter dem Rathaus vereidigt.

    Der designierte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, spricht während einer Pressekonferenz im Elmhurst Medical Center und gibt am Dienstag, dem 30. Dezember 2025, im Stadtteil Queens
    Zoran Mamdani einen Tag vor der Amtseinführung zum New Yorker Bürgermeister (picture alliance / abaca / TNS / ABACA)
    Der 34-Jährige will damit nach Angaben seines Büros seine Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung demonstrieren. Die große und öffentliche Amtseinführung findet mittags vor dem Rathaus statt, geleitet vom linken Senator Bernie Sanders. Zehntausende Menschen werden erwrartet.
    Mamdani ist ein bekennender Sozialist. Er will das Leben in der extrem teuren 8,5-Millionen-Metropole erschwinglicher machen. So sollen die Mieten für mehr als eine Million Wohnungen eingefroren werden. Den rechtspopulistischen US-Präsidenten Donald Trump bezeichnet Mamdani als "Faschisten". Mit 34 Jahren ist Mamdani einer der jüngsten Bürgermeister New Yorks.
    Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.