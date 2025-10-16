Kampf gegen Drogenschmuggel

Das vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichtes Bild soll ein Schnellboot vor Venezuela mit mutmaßlichen Drogenschmugglern an Bord zeigen. (picture alliance / Newscom / DEPARTMENT OF DEFENSE)

Er erklärte in Washington, man werde den Drogenhandel künftig nicht nur auf See, sondern auch an Land bekämpfen. Auch den Einsatz von Bodentruppen in Venezuela schloss er nicht aus. Die "New York Times" berichtet, Trump habe den CIA angewiesen, verdeckte Operationen gegen die Regierung von Venezuelas sozialistischem Machthaber Maduro durchzuführen. Dieser warnte in Caracas vor einem Putschversuch und einem Krieg in der Region. Sein Land werde sich umgehend an den UNO-Sicherheitsrat wenden.

Trump hatte in den vergangenen Wochen Kriegsschiffe in die Karibik entsandt und dies mit einem Kampf gegen den Drogenschmuggel begründet. Dabei wurden auch mehrfach Boote angegriffen. Maduro ordnete seinerseits Militärübungen an.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.