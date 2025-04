Vereinigte Staaten

Die US-Autoindustrie ist - wie in vielen Ländern - stark internationalisiert. Die US-Regierung will ihr nun Zeit einräumen, um Lieferketten innerhalb des Landes aufzubauen. (IMAGO / Andia / IMAGO / DR / SP / Andia.fr)

Trump werde noch heute ein Dekret unterzeichnen, in dem Erleichterungen bei den neuen 25-prozentigen Zöllen gewährt würden, kündigte Handelsminister Lutnick an. Es sei ein abgestuftes System über die Dauer von drei Jahren geplant, damit die Kfz-Hersteller die Lieferketten aufbauen könnten. Auf alle Autos, die zu mindestens 85 Prozent aus in den USA gefertigten Einzelteilen bestehen, sollen demnach keine Zölle erhoben werden.

Trump will heute mit einem Auftritt im Bundesstaat Michigan seine ersten 100 Tage im Amt feiern. In der Metropolregion Detroit sitzen drei große Autobauer und mehr als tausend wichtige Zulieferer. Die US-Autoindustrie hatte Erleichterungen für die Branche von Trump gefordert.

