Russland-Sanktionen

US-Präsident Trump (l.) empfing Ungarns Regierungschef Orban im Weißen Haus. (AFP / SAUL LOEB)

Unter anderem CNN berichtet, Trump habe dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban bei dessen Besuch in Washington diese Zusage gegeben. Orban hatte bereits direkt nach dem Treffen erklärt, Trump habe ihm eine Sonderregelung gewährt. Öffentlich hatte sich Trump offen für eine mögliche Ausnahmeregelung gezeigt.

Die US-Regierung hatte im Oktober wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine neue Sanktionen gegen russische Energiekonzerne verhängt, die auch sekundäre Strafmaßnahmen gegen Käufer zur Folge haben könnten.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.