Treffen in Washington

Donald Trump (r.) und Xi Jinping (picture alliance / AP Photo/Mark Schiefelbein)

Trump und First Lady Melania begrüßten Xi und dessen Frau Peng am Haupteingang an der Nordseite. Während der Ankunft der Gäste waren Proteste in der Nähe des Weißen Hauses zu hören. Während des Staatsbanketts erklärte Xi, China und die USA müssten als verantwortliche Großmächte zusammenwirken, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Trump sagte, ungeachtet der unterschiedlichen Systeme hätten sich die beiden Völker noch nie so gut verstanden wie zum jetzigen Zeitpunkt.

Der chinesische Staatschef beendet heute seinen dreitägigen Besuch in den USA. Im Mittelpunkt standen Erörterungen zum Thema Künstliche Intelligenz und Handelsfragen. Die USA verkündeten zudem, dass sich beide Länder auf eine Verlängerung ihrer Zollpause um zwei Monate verständigt hätten. Konfliktthemen bleiben der Umgang mit Iran, Russland und Taiwan.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.