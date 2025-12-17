Südamerika

US-Präsident Trump erhöht den Druck auf Venezuela. (picture alliance / CNP / AdMedia)

Präsident Trump kündigte die Blockade aller mit Sanktionen belegten Tanker an, die das Land anlaufen oder verlassen. Er warf der venezolanischen Regierung vor, Öl zur Finanzierung des Drogenkartells zu nutzen.

Das US-Militär hatte in der vergangenen Woche bereits einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt. Öl ist die wichtigste Einnahmequelle des Landes. Die Trump-Regierung übt seit Monaten Druck auf das rohstoffreiche Venezuela aus – durch militärische Einsätze in der Region, Sanktionen und Äußerungen gegenüber dem linksgerichteten, autoritär regierenden Machthaber Maduro.

