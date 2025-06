Zollstreit

Er schrieb in seinem Online-Netzwerk Truth Social, die US-Minister für Finanzen und Handel, Bessent und Lutnick, sowie der Handelsbeauftragter Greer würden bereits am Montag in London eine chinesische Delegation treffen . Er gehe davon aus, dass dieses Treffen sehr gut verlaufen werde, fügte der US-Präsident hinzu. Trump hatte gestern zum ersten Mal seit Beginn seiner zweiten Amtszeit mit Chinas Staatschef Xi telefoniert.