Das Datum steht noch nicht fest. Vorbereitet werden soll das Treffen nach den Worten des US-Präsidenten bei einer Zusammenkunft ranghoher Berater beider Seiten in der kommenden Woche. Daran soll auch US-Außenminister Rubio teilnehmen. Aus dem Kreml hieß es, das Telefonat der Präsidenten sei positiv und produktiv verlaufen. Details wurde nichts bekannt.

Trump trift morgen Selenskyj

Trump empfängt morgen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Dann soll es auch um die Inhalte des Telefonats mit Putin gehen. Ein weiteres Thema ist eine von Trump in Erwägung gezogene Lieferung amerikanischer Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine. Russland hat für diesen Fall vor ernsten Konsequenzen gewarnt.

Trump und Putin hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen, damals aber keinerlei Fortschritte für eine Waffenruhe in der Ukraine erzielt.

