Digitalwährungen

Das Weiße Haus in Washington (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Guerin Charles / ABACA)

Präsident Trump unterzeichnete ein Gesetz, das die rechtliche Basis für Geschäfte mit an Dollar gekoppelten Stablecoins schafft. So werden digitale Einheiten genannt, die zum Beispiel an klassische Währungen gekoppelt sind. Unternehmen, die sie ausgeben, müssen demnach entsprechende Dollar-Beträge zur Absicherung in kurzfristigen US-Staatsanleihen oder ähnlichen Finanzprodukten vorhalten. Diese Maßnahme werde den Status des US-Dollars als Reservewährung der Welt festigen, sagte Trump. Das Gesetz ist ein Erfolg für Befürworter von Krypto-Währungen, die sich seit langem für eine Regulierung einsetzen.

Stablecoins sind dank ihrer Bindung an nationale Währungen stabiler als reines Digitalgeld wie Bitcoin. Dadurch eignen sie sich besser für reguläre Transaktionen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.