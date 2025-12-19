Atomenergie

TMTG ist Betreiber von der Plattform Truth Social. (AP/dpa/John Minchillo)

Wie die "Trump Media and Technology Group" und das Energieunternehmen "TAE Technologies" mitteilten, vereinbarten beide Unternehmen einen Zusammenschluss im Wert von sechs Milliarden US-Dollar. Die Anteilseigner müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Bereits im kommenden Jahr soll ein Standort für ein Kernfusionskraftwerk im industriellen Maßstab festgelegt werden. Ziel sei es, die Strompreise in den USA zu senken und den steigenden Energiebedarf von Rechenzentren zu decken. Bei der Kernfusion werden Atomkerne bei extremen Temperaturen verschmolzen, im Gegensatz zur Atomspaltung in herkömmlichen Kernkraftwerken.

Der TMTG Medienkonzern betreibt die Kommunikationsplattform Truth Social. Trump war seit der Gründung Mehrheitsbesitzer und übertrug nach der Wahl ins Weiße Haus seinen Anteil an einen seiner Söhne als Treuhänder.

