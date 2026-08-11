In Ankara ist Präsident Trump zwar in die Air Force One gestiegen, geflogen ist er aber mit einer anderen Maschine. (Archivbild) (picture alliance / Assicated Press / Matt Rourke)

Hintergrund soll eine iranische Morddrohung gegen den Präsidenten gewesen sein. Dem Bericht zufolge bestieg Trump vor laufenden Kameras die Präsidentenmaschine Air Force One. Kurz darauf sei er jedoch in einen angedockten Catering-Container gestiegen und damit zu einem kleineren Flugzeug gebracht worden. Dieses flog mit Trump zum britischen Luftwaffenstützpunkt Mildenhall. Medien- und auch einige Regierungsvertreter in der Air Force One seien in dem Glauben gelassen worden, dass sich der US-Präsident weiter an Bord befinde.

‌Eine ähnliche Operation ‌hatte es dem Bericht zufolge im Jahr 2000 gegeben, als Präsident ​Clinton für einen Flug nach Pakistan ein unmarkiertes Flugzeug nutzte, während die eigentliche Air Force One ‌als Ablenkung vorausflog.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.