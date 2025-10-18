Der Zollstreit hatte sich zuletzt immer mehr hochgeschaukelt. (dpa / picture alliance / epa Yuan Zhen)

Seine angedrohten Strafzölle von 100 Prozent auf chinesische Waren bezeichnete er in einem Interview als nicht tragbar. Peking habe ihn aber dazu gezwungen. Trump bestätigte zudem, dass er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in zwei Wochen in Südkorea treffen werde. US-Finanzminister Bessent sprach gestern von offenen und detaillierten Gesprächen mit seinem chinesischen Kollegen, Vize-Ministerpräsident He Lifeng. Auch die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete, He und Bessent hätten in einem Videotelefonat offene, tiefgehende und konstruktive Gespräche geführt und eine neue Runde von Handelsgesprächen vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.