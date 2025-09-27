Donald Trump. (Archivbild) (picture alliance / ANP / JONAS ROOSENS)

Er weise Kriegsminister Hegseth an, alle notwendigen Truppen bereitzustellen, teilte Trump mit. Die angeblich - Zitat - "kriegsverheerte" Stadt im Bundestaat Oregon müsse geschützt werden. Gleiches gelte für die Einwanderungsbehörde ICE, die - so behauptete Trump wörtlich - von "Angriffen der Antifa und anderer inländischer Terroristen" bedroht sei. Falls erforderlich, genehmige er den Einsatz der vollen Streitmacht. - Zuletzt hatte es zwar Proteste am ICE-Gebäude in Portland gegeben; es gab auch mehrere Festnahmen. In der Schärfe entsprechen Trumps Äußerungen jedoch nicht der Realität. Der US-Präsident schickte bereits mehrfach Militär in Städte, die von den oppositionellen Demokraten geführt werden - oder er drohte damit. Auch Portlands Bürgermeister Wilson gehört der Demokratischen Partei an.

