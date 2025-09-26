Nach Comey-Anklage

US-Präsident Trump und der frühere FBI-Direktor Comey (picture-alliance / dpa / Montage Deutschlandradio)

Trump sagte vor Journalisten, er hoffe auf Anklagen auch gegen andere. Es gebe aber keine Liste mit Namen. Dem früheren FBI-Direktor Comey wird unter anderem Falschaussage vorgeworfen. Er hatte zur russischen Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 zugunsten des späteren Siegers Trump ermittelt. Comey erklärte, er wisse seit Jahren, dass es Konsequenzen habe, wenn man Trump die Stirn biete. Er habe keine Angst.

Kritiker werfen dem Präsidenten vor, die Justiz und Strafverfolgungsbehörden mit seiner Macht als Präsident zu beeinflussen und für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Trump hatte erst kürzlich Justizministerin Bondi öffentlich aufgefordert, juristisch gegen politische Gegner vorzugehen.

