Die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde werde den "Arctic Report Card" genannten Bericht in diesem Jahr nicht veröffentlichen, wurde mitgeteilt. In den letzten 20 Jahren hatte die Datensammlung unter Beteiligung von hunderten Wissenschaftlern weltweit die Umweltveränderungen und Erwärmungsprozesse in der Arktis dokumentiert.
Die New York Times berichtet, Forscher suchten nun nach einem Weg, die Ergebnisse trotzdem zu publizieren, etwa über Universitäten oder unabhängige Organisationen.
Die US-Regierung hat bereits andere Klimaprojekte gestoppt oder personell umgestaltet – darunter die Erfassung der Kosten von Extremwetterereignissen und die Erarbeitung des US-Klimazustandsberichts.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.