Am ersten Tag noch vollzählig: Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Darryl Dyck)

Die internationale Lage und andere wichtige Angelegenheiten erforderten seine Anwesenheit in Washington, sagte Trump am späten Abend in Kananaskis. Damit kann auch ein geplantes Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht stattfinden, der am zweiten und letzten Tag des Gipfels als Gast anreist. Im Zentrum der Beratungen, zu denen auch NATO-Generalsekretär Rutte erwartet wird, steht der russische Angriffskrieg. Noch vor seiner Abreise hatte sich Trump zu Forderungen nach weiteren Sanktionen gegen Russland geäußert. Die Europäer sprächen viel darüber, sollten aber erst einmal selbst handeln.

Ob die USA dann nachziehen würden, ließ Trump offen. Man solle nicht vergessen, dass Sanktionen sein Land viele Milliarden Dollar kosten würden.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.