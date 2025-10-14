Friedensregelung im Nahen Osten

US-Präsident Trump spricht vor der Knesset (AP / Evelyn Hockstein)

In seiner Rede vor der Knesset sagte Trump wörtlich: "Hey, ich habe eine Idee. Herr Präsident, warum begnadigen Sie ihn nicht?" Trump spielte die Anschuldigungen gegen den Regierungschef herunter – Zitat: "Wen zum Teufel kümmern schon Zigarren und Champagner?" Die Passage war nicht Teil des vorbereiteten Redetextes. Sie sorgte im Plenum für Applaus.

Zahlreiche Israelis werfen Netanjahu vor, seine Politik auf die Begünstigung seiner Familie und die Abwendung einer möglichen Verurteilung im laufenden Gerichtsverfahren auszurichten. Der 2020 eröffnete Prozess wurde während des Gazakrieges und der anderen Militäreinsätze im Nahen Osten häufig unterbrochen. Netanjahu ist in drei Fällen angeklagt, darunter wegen der Annahme von Geschenken im Wert von umgerechnet fast 210.000 US-Dollar von Geschäftsleuten, darunter Champagner und Zigarren. Der israelische Präsident hat die Befugnis, verurteilte Straftäter unter außergewöhnlichen Umständen zu begnadigen. Netanjahu erklärt sich für nicht schuldig und bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.