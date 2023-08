Von den Zuständen in dem Gefängnis in Atlanta hat Donald Trump vermutlich wenig mitbekommen. Das obligatorische Fahndungsfoto blieb ihm dieses Mal jedoch nicht erspart. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Fulton County Sheriff)

Der bislang einträglichste Tag der Kampagne für den von Trump angestrebten Wiedereinzug ins Weiße Haus sei der Freitag mit 4,1 Millionen Dollar gewesen. Einen sogenannten "Mugshot" eines Präsidenten hatte es noch nie zuvor gegeben. Trumps Wahlkampfteam nutzte das Foto rasch für Spendenaufrufe. Binnen Stunden brachte seine Kampagne auch eine neue Produktlinie mit dem Polizeifoto heraus - etwa T-Shirts, Aufkleber, Poster und Tassen mit Trumps Konterfei.

Am Donnerstag hatte sich der 77-Jährige im Bezirksgefängnis von Fulton County in Georgia den Behörden gestellt. Hintergrund ist eine Anklage gegen Trump und 18 Mitbeschuldigte. Ihnen wird zur Last gelegt, sich zu einem Komplott verschworen zu haben, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 in dem Südstaat zu kippen. Dort konnte der demokratische Amtsinhaber Biden knapp gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.