Soldaten der Nationalgarde aus Texas sind in Illinois angekommen. (Erin Hooley/AP/dpa)

Erste Soldaten patrouillierten in einem großen Einkaufskomplex in der Innenstadt. Der demokratische Bürgermeister Young erklärte, er habe nicht um die Nationalgardisten gebeten. Allerdings hatte der republikanische Gouverneur des Bundesstaats, Lee, der Entsendung zugestimmt.

Trump hatte die Nationalgarde zuvor bereits in die Städte Los Angeles und Washington geschickt. Einsätze in Portland und Chicago wurden inzwischen von Bundesgerichten als widerrechtlich untersagt. Der US-Präsident begründet sein umstrittenes Vorgehen mit Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE und einer laut seinen Angaben ausufernden Kriminalität. Betroffen sind stets von Demokraten regierte Städte.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.