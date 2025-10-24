Bay Bridge in San Francisco (picture alliance / Yuval Helfman / Yuval Helfman)

Trump erklärte auf seinem Netzwerk "Truth Social", San Franciscos Bürgermeister Lurie habe ihn in einem Telefonat um die Chance gebeten, dass die Stadt die Wende im Kampf gegen die Kriminalität selbst schaffe. Die Menschen dort seien inzwischen gegen das Verbrechen zusammengerückt.

Trump hat die Nationalgarde bereits nach Portland, Los Angeles, Memphis und in die Hauptstadt Washington entsandt. Er begründete dies jeweils mit einem Anstieg der Kriminalität. Betroffen sind stets von Bürgermeistern der Demokraten regierte Städte, die Trumps Angaben zur Kriminalität zurückweisen. Kritiker sehen in den Einsätzen der Nationalgardisten eine Machtdemonstration des Präsidenten mit den Zielen, seine Gegner einzuschüchtern und sein Vorgehen gegen illegale Migration voranzutreiben.

