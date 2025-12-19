Die "Green Card" erlaubt den Aufenthalt und das Arbeiten in den USA. (Archivfoto) (imago)

Die Lotterie ist Teil eines Diversity-Programms, bei dem jedes Jahr bis zu 50.000 Einwanderungsvisa vergeben werden. Vor allem Menschen aus Ländern, die in den USA wenig vertreten sind, sollen die Möglichkeit erhalten, eine solche Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.

Heimatschutzministerin Noem erklärte, die Entscheidung sei eine Reaktion auf die tödlichen Schüsse im Bundesstaat Rhode Island. Das Verfahren habe dem Tatverdächtigen ermöglicht, in die USA einzureisen.

Der Portugiese, der inzwischen tot aufgefunden wurde, soll insgesamt drei Menschen erschossen haben, zwei von ihnen an der Brown Universität.

