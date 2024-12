Der US-Senat hat im April ein Gesetz verabschiedet, das TikToks chinesisches Mutterunternehmen ByteDance unter Verweis auf Bedenken zur nationalen Sicherheit zum Verkauf der App zwingen soll. (dpa/ picture alliance/NurPhoto)

Man müsse darüber nachdenken, Tiktok zumindest noch eine Weile zu behalten, sagte Trump vor Anhängern in Arizona. Er verwies dabei auch auf die Resonanz seiner Wahlkampagne auf der Videoplattform.

Der Senat in Washington hatte im Frühjahr ein Gesetz verabschiedet, wonach der chinesische Mutterkonzern von Tiktok, ByteDance, das US-Geschäft bis spätestens Mitte Januar verkaufen muss. Eine große Mehrheit der Parlamentarier sieht in dem Video-Portal eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Nach Angaben des Unternehmens wird Tiktok in den USA von rund 170 Millionen Menschen genutzt. Das entspricht in etwa der Hälfte der Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.