US-Regierung

Trump stärkt seinem Verteidigungsminister Hegsetz den Rücken. (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, mit. Hegseth selbst wies Berichte über einen weiteren sicherheitsrelevanten Chat-Vorfall zurück. Die Medien verbreiteten Lügen und zitierten anonyme Quellen. Der Verteidigungsminister äußerte die Vermutung, dass die Informationen von unzufriedenen ehemaligen Mitarbeitern stammten.

Die "New York Times" hatte berichtet, dass Hegseth Details eines Angriffs auf die militant-islamistische Huthi-Miliz in einer weiteren Chatgruppe des Messenger-Dienstes "Signal" geteilt habe. Zu der von ihm erstellten Gruppe hätten auch seine Frau, sein Bruder und sein persönlicher Anwalt gehört. Hegseth teilte demnach dieselben Informationen über den Angriff vom 15. März, die im vergangenen Monat bereits vom Magazin "The Atlantic" publik gemacht wurden. Damals war dessen Chefredakteur versehentlich in die Chatgruppe aufgenommen worden. Dem "Wall Street Journal" zufolge soll Hegseths Frau Jennifer auch an sensiblen Treffen mit ausländischen Militärs teilgenommen haben.

