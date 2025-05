Die USA bauen die Kernkraft aus. (picture-alliance / dpa / Pat Reber)

Präsident Trump unterzeichnete vier Dekrete, um den Bau neuer Kernkraftwerke zu ermöglichen. Die Atomstrom-Produktion soll sich nach Vorstellung der Regierung in den kommenden 25 Jahren vervierfachen. Dafür sollen Vorschriften zum Bau neuer Meiler und Genehmigungen nach spätestens 18 Monaten erteilt werden. Auch soll die Herstellung der nötigen Kernbrennstoffe verstärkt in den Vereinigten Staaten stattfinden. In einer Mitteilung des Weißen Hauses war von einer "Renaissance der Atomkraft" die Rede, die Amerika in Gang bringen werde.

Die USA haben 93 Kernreaktoren, das ist die größte Zahl weltweit. Sie decken aktuell knapp ein Fünftel der heimischen Stromproduktion ab. Die Anlagen sind im Schnitt gut 40 Jahre alt, viele gelten als veraltet.

