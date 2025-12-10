Einsatz der US-Küstenwache

Den Namen des Schiffes und den genauen Ort des Einsatzes nannte er nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll die US-Küstenwache den Einsatz geleitet haben.
Die US-Regierung übt seit Monaten Druck auf Venezuela aus, unter anderem durch Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote und die Drohung mit Militäreinsätzen. Die Ölexporte des Landes blieben bislang unangetastet. Venezuela lebt fast ausschließlich von seinen Bodenschätzen.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.