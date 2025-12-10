Einsatz der US-Küstenwache
Trump: USA beschlagnahmen Öltanker vor Venezuela

Die USA haben vor der Küste Venezuelas einen Öltanker beschlagnahmt. US-Präsident Trump sprach vor Journalisten wörtlich vom größten Öltanker, der jemals beschlagnahmt wurde.

    Ein Mann mit weißem Haar sitzt an einem Schreibtisch, dahinter zahlreiche Flaggen: US-Präsident Donald Trump im "Cabinet Room" des Weißen Hauses.
    US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / CNP / AdMedia)
    Den Namen des Schiffes und den genauen Ort des Einsatzes nannte er nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll die US-Küstenwache den Einsatz geleitet haben.
    Die US-Regierung übt seit Monaten Druck auf Venezuela aus, unter anderem durch Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote und die Drohung mit Militäreinsätzen. Die Ölexporte des Landes blieben bislang unangetastet. Venezuela lebt fast ausschließlich von seinen Bodenschätzen.
