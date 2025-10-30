Nach Treffen mit Xi

US-Präsident Donald Trump (l) und der chinesische Staatschef Xi Jinping bei ihrem Zusammentreffen im südkoranischen Busan (Mark Schiefelbein / AP / dpa)

Details nannte er nicht. Trump verkündete außerdem die Senkung von Zöllen gegen Peking. Geeinigt habe man sich auch darauf, dass China große Mengen von US-Sojabohnen und weiteren Agrarprodukten kaufen werde.

Die Begegnung zwischen Trump und Xi dauerte gut eineinhalb Stunden. Der US-Präsident sprach von einem "großen Erfolg". Eine Pressekonferenz gab es im Anschluss nicht. Trump befindet sich inzwischen wieder auf dem Rückflug nach Washington.

Unmittelbar vor dem Treffen mit Xi hatte der US-Präsident die Wiederaufnahme neuer Atomwaffentests seines Landes angeordnet. Er begründete seine Entscheidung mit Tests anderer Länder.

