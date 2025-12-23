Grönland-Debatte

Häuser in Grönlands Hauptstadt Nuuk (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Auch gehe es den USA nicht um Mineralien oder Öl, denn davon habe sein Land selbst genug. Nach längerer Pause hatte Trump den Konflikt gestern wieder angefacht und einen Sondergesandten für das Thema ernannt. Daraufhin teilten Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen und ihr grönländischer Kollege Nielsen teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, man betone nochmals, dass Landesgrenzen und die Souveränität von Staaten im Völkerrecht verankert und grundlegende Prinzipien seien. Der dänische Außenminister Rasmussen nannte Trumps Vorgehen vollkommen inakzeptabel.

Die weitgehend autonom regierte Insel gehört zum Königreich Dänemark. Geografisch betrachtet ist Grönland Teil des nordamerikanischen Kontinents.

US-Gesandter Landry: "Werde dabei dienen, Grönland zu einem Teil der USA zu machen"

Trump hatte wiederholt Besitzansprüche auf die rohstoffreiche Insel angemeldet. Am Sonntag erklärte er auf seiner Online-Plattform Truth Social, der Gouverneur von Louisiana, Landry, werde das neugeschaffene Amt eines US-Sondergesandten für Grönland übernehmen. Der Republikaner verstehe, wie wichtig das Gebiet für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten sei. Landry betonte, es sei ihm eine Ehre, ehrenamtlich dabei zu dienen, Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen.

Der Konflikt um Grönland war nach Trumps Antritt seiner zweiten Amtszeit im Januar neu ausgebrochen. Nicht nur die von Trump geäußerten Annexionspläne wurden weithin als Provokation gewertet. Auch der Besuch von Vizepräsident Vance Ende März auf dem US-Militärstützpunkt Pituffik im Nordwesten Grönlands führte zu Spannungen.

