Trump drohte, wenn die Hamas weiter Menschen umbringe, werde man keine andere Wahl haben, als einzumarschieren und sie ebenfalls zu töten. Zuvor hatte er zu den Hinrichtungen noch gesagt, die Hamas greife gegen sehr bösartige Banden durch, und das sei o.k.

Gestern hatte bereits das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando "Centcom" ein Ende der Erschießungen im Gazastreifen gefordert. Die Gewalt und die Schüsse auf unschuldige palästinensische Zivilisten müssten umgehend eingestellt werden, erklärte Centcom-Kommandeur Cooper.

In den vergangenen Tagen hatten Bilder einer von der Hamas organisierten öffentlichen Hinrichtung mehrerer Männer international für Entsetzen gesorgt. Kritik kam auch vom Büro von Palästinenserpräsident Abbas im Westjordanland, das von Exekutionen ohne faire Gerichtsverfahren sprach.

