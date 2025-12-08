Das Logo der Videoplattform Netflix (picture alliance / ZB / Britta Pedersen)

Ein hoher Marktanteil des fusionierten Unternehmens könne Bedenken aufwerfen, sagte Trump vor Journalisten in Washington. Er werde an der Entscheidung dazu beteiligt sein, fügte er hinzu. Trump äußerte sich nicht dazu, ob er das Geschäft befürwortet, wies aber auf eine mögliche Konzentration der Marktmacht in der Unterhaltungsindustrie hin. Netflix hatte in der vergangenen Woche die Übernahme der TV- und Filmstudios sowie der Streaming-Sparte von Warner Brothers Discovery für 72 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Mit dem Geschäft würde Netflix die Kontrolle über eines der wertvollsten Film- und Fernseharchive Hollywoods erlangen.

