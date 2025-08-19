Vereinigte Staaten

US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton gegenüber den Smithsonian-Museen, von denen sich mehrere in Laufweite vom Weißen Haus befinden (picture alliance / Newscom / Will Oliver)

Trump schrieb in seinem Netzwerk Truth Social, er werde seine Anwälte anweisen, Museen auf ähnliche Weise zu durchkämmen wie zuvor die Hochschulen und Universitäten. Namentlich erwähnte Trump die staatliche Smithsonian-Institution, die mehrere renommierte Museen in Washington betreibt. Diese sei außer Kontrolle und zeige etwa, wie schlecht Sklaverei gewesen sei, aber nichts über Erfolg, Glanz oder die Zukunft. "Woke ist bankrott", schrieb Trump wörtlich. Man habe das "heißeste" Land, und wolle, dass die Menschen darüber sprächen, auch in Museen. Er fügte hinzu, die Museen in der Hauptstadt und im ganzen Land seien die letzte Bastion einer "woken" Kultur.

Trump geht seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar hart gegen Kulturinstitutionen sowie Universitäten und ihre angeblich linke Ideologie vor. Bereits im März hatte er ein Dekret unterzeichnet, um die gut 20 Nationalmuseen von Smithsonian wieder zum "Symbol der Inspiration und amerikanischen Größe" zu machen und "unangebrachte Ideologien zu entfernen".

