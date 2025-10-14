Der malaysische Außenminister Hasan (AP / Pamela Smith)

Wie der malaysische Außenminister Hasan mitteilte, soll es dazu während des Asean-Gipfels Ende des Monats in Malaysia kommen. Auch US-Präsident Trump wird den Angaben zufolge an der Unterzeichnung teilnehmen.

Die beiden Nachbarländer hatten im Juli nach fünftägigen Gefechten mit mehr als 40 Toten und 300.000 Vertriebenen einer Waffenruhe zugestimmt. Zuvor hatte sich Trump in den Konflikt eingeschaltet und mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, sollten sich Thailand und Kambodscha nicht auf eine Feuerpause einigen. Die Kämpfe waren eine erneute Eskalation in dem seit Jahrzehnten andauernden Streit über die Grenzziehung zwischen beiden Ländern.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.