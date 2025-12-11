USA
Trumps Zoll-Politik zeigt offenbar erwünschte Wirkung: Außenhandelsdefizit sinkt auf Fünfjahrestief

Die Zollpolitik von US-Präsident Trump zeigt offenbar eine von ihm erwünschte Wirkung. Das Außenhandelsdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika sank im September auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren.

    US-Präsident Donald Trump tanzt während eines Auftrittes im Mount Airy Casino Resort in Pennsylvania am 9. Dezember 2025
    Trump verspricht sinkende Preise und höhere Gehälter. (picture alliance / Associated Press / Matt Rourke)
    Wie das Handelsministerium in Washington mitteilte, betrug der Rückgang fast elf Prozent im Vergleich zum August. Ökonomen hatten mit deutlich weniger gerechnet. Trump setzt auf massive Importzölle, um die Einfuhren zu bremsen und die eigene Wirtschaft damit anzukurbeln, auch indem Produktionsstätten beispielsweise wieder in die USA verlagert werden. Kritiker werfen ihm Protektionismus vor. Außerdem steigen durch die Zollsätze auch viele Güterpreise für amerikanische Verbraucher, was die heimische Inflation anheizt.
    Für die Europäische Union werden zum Beispiel auf fast alle Waren 15 Prozent Zollzuschlag fällig - ein Mehrfaches des früheren Satzes.
    Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.