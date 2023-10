Schleuserkriminalität

Polen will seine Grenzkontrollen zur Slowakei deutlich verstärken. (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Vaclav Salek)

Die Maßnahme sollte ursprünglich am Freitag enden. Polens Innenminister Kaminski sagte nun aber, die bisherigen Kontrollen hätten gute Ergebnisse gezeigt. Es werde keine illegalen Migrationsrouten durch Polen geben, betonte Kaminski. Von der tschechischen Seite hieß es, man folge den Entscheidungen, die in den Nachbarstaaten getroffen worden seien.

Die Slowakei kontrolliert ihrerseits weiter stichprobenartig an der Grenze zu Ungarn. Alle vier Länder gehören dem sogenannten Schengenraum an, in dem es eigentlich keine Grenzkontrollen mehr geben soll.

