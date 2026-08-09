Ukraine-Krieg
Türkei fordert Russland und Ukraine auf, Angriffe im Schwarzen Meer zu stoppen

Die Türkei hat Russland und die Ukraine dazu aufgerufen, ihre gegenseitigen Angriffe im Schwarzen Meer auszusetzen.

    Ein Frachtschiff auf dem Schwarzen Meer, vom Ufer aus gesehen. Im Vordergrund sitzen Seevögel auf einer Mauer.
    Ein türkisches Frachtschiff im Schwarzen Meer (Archivbild vom Juli 2023). (picture alliance / abaca | Zozulia Yulii/Ukrinform/ABACA)
    Der türkische Außenminister Fidan forderte die Einrichtung eines Mechanismus, der ein Moratorium ermöglichen soll. Der Konflikt habe sich auf das gesamte Schwarze Meer ausgeweitet, betonte Fidan. Mittlerweile würden auch Handelsschiffe angegriffen. Anfang der Woche waren zwei Schiffe türkischer Reeder im Schwarzen Meer mit Drohnen attackiert worden. Mehrere Besatzungsmitglieder wurden verletzt.
    Russland greift im Schwarzen Meer vermehrt zivile Frachter an, die ukrainische Häfen wie Odessa anlaufen oder verlassen. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen Russland vor allem Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte.
    Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.