Der türkische Außenminister Fidan forderte die Einrichtung eines Mechanismus, der ein Moratorium ermöglichen soll. Der Konflikt habe sich auf das gesamte Schwarze Meer ausgeweitet, betonte Fidan. Mittlerweile würden auch Handelsschiffe angegriffen. Anfang der Woche waren zwei Schiffe türkischer Reeder im Schwarzen Meer mit Drohnen attackiert worden. Mehrere Besatzungsmitglieder wurden verletzt.
Russland greift im Schwarzen Meer vermehrt zivile Frachter an, die ukrainische Häfen wie Odessa anlaufen oder verlassen. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen Russland vor allem Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.