Gökay Sofuoğlu, der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland (Archivbild) (imago / Metodi Popow / imago stock&people)

Der Bundesvorsitzende Sofuoglu wandte sich direkt an alle, die "ernsthaft noch darüber nachdenken" würden, die AfD zu wählen. Ihnen wolle er sagen - Zitat: "Ihr wählt den Untergang unserer offenen und demokratischen Gesellschaft." Eine Machtübernahme durch die AfD bezeichnete er als "Horrorszenario". Die Co-Vorsitzende Yeşilkaya-Yurtbay warnte vor der Übernahme von rechten Begriffen in die politische Normalität. Dabei verwies sie auf das Wort "Remigration". Sie appellierte an die Bevölkerung, damit aufzuhören, die - so wörtlich - Maskerade der AfD aufrechtzuerhalten. Es gehe um Deportationen und Umvolkung großer Teile der deutschen Gesellschaft. Nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte wären betroffen, sondern alle Deutschen, die für ein offenes und demokratisches Deutschland einstünden.

