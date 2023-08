In der Türkei wurde der Leitzins stark angehoben. (Archivbild) (imago / Felix Abraham)

Der Leitzins steigt danach um 7,5 Prozentpunkte auf 25 Prozent, wie die Notenbank in Ankara mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Leitzins von 20 Prozent gerechnet. Es war die dritte Zinserhöhung in Folge. Die Inflationsrate in der Türkei war im Juli auf knapp 48 Prozent gestiegen. Überdurchschnittlich hoch sind die Kosten für Nahrungsmittel und Energie.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.