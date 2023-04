Parlaments- und Präsidentenwahlen in Türkei

Bis zum 9. Mai können türkische Staatsbürger in Deutschland ihre Stimme abgeben. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Rita Franca)

Sie können bis zum 9. Mai in einem der 26 Wahllokale in der Bundesrepublik wählen. Die Abstimmung in der Türkei findet am 14. Mai statt. Insgesamt sind rund 64 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Bundesjustizminister Buschmann warnte vor möglichen hetzerischen Reden türkischer Politiker in Deutschland. Sollte sich jemand über eine nicht erteilte Auftrittsgenehmigung auf einem öffentlichen Platz hinwegsetzen, hätten die Behörden die Möglichkeit, einzuschreiten, sagte der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.