Bei Renovierungsarbeiten

Im Zentrum der italienischen Hauptstadt ist ein Teil des mittelalterlichen Turms Torre dei Conti eingestürzt. (Mauro Scrobogna / LaPresse via ZUM / Mauro Scrobogna)

Unter den Trümmern des Torre dei Conti wurde ein Arbeiter begraben. Der Präfekt der italienischen Hauptstadt, Giannini, erklärte, es gebe Anzeichen, dass er noch lebe. Drei weitere zunächst eingeschlossene Arbeiter konnten nach Angaben der Feuerwehr aus den Trümmern gerettet werden. Einer von ihnen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Torre dei Conti befindet sich im Zentrum Roms unweit des Forum Romanum und des Kolosseums. Er wurde 1203 als Residenz für die Familie von von Papst Innozenz III. erbaut und zählt zu den wichtigsten mittelalterlichen Bauten Roms.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.