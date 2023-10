Wahl in Polen

Tusk appelliert an Duda: "Regierungsauftrag schnell vergeben"

Nach der Parlamentswahl in Polen hat Oppositionsführer Tusk an Präsident Duda appelliert, den Auftrag zur Regierungsbildung schnell zu vergeben. Die Menschen warteten auf die Entscheidungen als Konsequenz aus dem Wahlausgang, erklärte Tusk in einer Videobotschaft.

17.10.2023