"Hat der Klub ein Solardach? Was ist mit Elektro-Ladestationen?"

Wenn es nach Andreas Rettig geht, sollten solche Fragen zukünftig eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wie die TV-Gelder unter den verschiedenen Bundesligavereinen aufgeteilt werden sollen. Der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) plädierte in der Sendung "Sport am Samstag" dafür, die Verteilung der TV-Gelder auch an Kriterien wie Nachhaltigkeit und andere gesellschaftsrelevante Aspekte zu knüpfen:

"Eine Branche wie der Profifußball, der letztlich deshalb so viel Geld verdient, weil er in der Öffentlichkeit steht und durch die Öffentlichkeit Geld verdient, muss auch einer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden", sagte Rettig im Dlf.

Beim Merchandise auf Fairtrade achten

Statt also bei der Verteilung der TV-Gelder wie bisher vor allem auf den Erfolg der verschiedenen Bundesligavereine zu schauen, zählt Rettig im Gespräch mit dem Deutschlandfunk andere Kriterien auf, die er sich vorstellen könnte:

"Was ist mit der Produktion von Merchandising-Artikeln - werden die Fairtrade gehandelt? Wie wird das Regenwasser genutzt? Was passiert mit den unzähligen Lebensmitteln, die pro Spieltag nach dem Spiel quasi weggeschmissen werden müssen, weil im Überfluss produziert wurde? Und und und..."

Alles in allem wünscht sich der 57-Jährige, der bis September 2019 Geschäftsführer beim Zweitligisten FC St. Pauli war, eine Kursänderung in der Bundesliga: Weg von der aus seiner Sicht zu starken Fixierung auf die Umsatzmaximierung. "Das ist der falsche Weg", so Rettig.

Daneben plädiert Rettig auch für eine Art der TV-Gelder-Verteilung, die die Bundesliga wieder spannender macht. Momentan kommen vor allem die Vereine in den Genuss großer Zahlungen, die große sportliche Erfolge vorweisen können - was es für kleinere, weniger erfolgreiche Vereine zunehmend schwieriger mache, sich im Wettbewerb gegen die großen, finanzkräftigen Klubs zu behaupten.

Financial Fairplay politisch unterstützen

Auch der Gedanke des Financial Fairplays sollte im Profifußball eine wichtige Rolle spielen, wenn es nach Andreas Rettig ginge - auch wenn es in dieser Hinsicht zuletzt einen Rückschlag gab: Der internationale Sportgerichtshof CAS hob am Montag (13.7.) eine Entscheidung der UEFA auf, nach der der englische Profiklub Manchester City wegen Verstößen gegen die Financial-Fairplay-Regularien mit einer zweijährigen Europapokal-Sperre bestraft werden sollte.

Auf die Frage, ob Financial Fairplay damit gestorben sei, sagte Rettig: "Ich habe noch ein bisschen Resthoffnung, weil der Grundgedanke des Financial Fairplays ein richtiger, ein ehrenwerter und auch weiterhin zu verfolgender ist. Von daher finde ich schon, dass man alles dafür tun muss, dass man diesen ungezügelten Finanzbedarf, der eingeführt wird, auch reglementiert."

Dafür halte er allerdings Unterstützung aus der Politik für notwendig. "Man City hat unendlich viel Geld, braucht keine Gerichtskosten und keine Prozesse scheuen in der Frage. Wenn sie aber wüssten, dass auch die Politik dem Grunde nach hier Grenzen setzt, dann wird es schwer auch für einen solchen Club, ihr Interesse mit noch so viel Geld durchzusetzen."