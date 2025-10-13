Unwetter
Über 60 Tote bei heftigen Regenfällen in Mexiko

Nach den heftigen Regenfällen in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 64 gestiegen.

    Blick aus großer Höhe: Zahlreiche Felder sind überflutet. Nur einzelne Hügel sowie Bäume ragen heraus.
    Überschwemmungen im mexikanischen Bundesstaat Veracruz (Proteccion Civil Veracruz / dpa)
    Weitere 65 Menschen werden noch vermisst, wie der Zivilschutz mitteilte. Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen waren rund 260 Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten. Zahlreiche Brücken, Straßen und Häuser wurden durch die Wassermassen zerstört. Zehntausende Menschen müssen ohne Elektrizität auskommen.
    Verantwortlich für die Regenfälle der letzten Tage sind unter anderem zwei tropische Wirbelstürme. Besonders betroffen sind mehrere mexikanische Bundesstaaten im Zentrum und Osten des Landes.
