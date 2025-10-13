Weitere 65 Menschen werden noch vermisst, wie der Zivilschutz mitteilte. Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen waren rund 260 Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten. Zahlreiche Brücken, Straßen und Häuser wurden durch die Wassermassen zerstört. Zehntausende Menschen müssen ohne Elektrizität auskommen.
Verantwortlich für die Regenfälle der letzten Tage sind unter anderem zwei tropische Wirbelstürme. Besonders betroffen sind mehrere mexikanische Bundesstaaten im Zentrum und Osten des Landes.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.