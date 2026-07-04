Laut russischem Verteidigungsministerium hat die Armee die Industriestadt Kostjantyniwka im Donbass eingenommen. (picture alliance / SZ Photo / Friedrich Bungert)

Präsident Selenskyj sprach von einem Schlag gegen Hafen-Ölinfrastruktur, die Erlöse für Russlands Krieg generiere. Auch ein wichtiges militärisches Ziel sei getroffen worden.

Der Gouverneur der Stadt bestätigte einen großangelegten Drohnenangriff, bei dem es keine Opfer gegeben habe. Auch aus dem für den Handel mit Öl und Flüssiggas genutzten Hafen der 170 Kilometer nördwestlich gelegenen Kleinstadt Wyssozk wurde ein Feuer gemeldet. Die Ukraine intensiviert seit Wochen ihre Angriffe auf russische Ölinfrastruktur, was inzwischen auch zu Engpässen an Tankstellen führt.

Der ukrainische Generalstab dementierte eine Meldung des Moskauer Verteidigungsministeriums, wonach russische Truppen einen strategisch wichtigen Ort in der Ostukraine eingenommen hätten. Die Lage dort sei jedoch schwierig und die Stadt Kostjantyniwka heftig umkämpft.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.