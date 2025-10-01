Sicherheit

Ziel sei es, die Erfahrungen der Ukraine in der Abwehr solcher Flugkörper zu teilen, erklärte Präsident Selenskyj. Das ukrainische Team werde an gemeinsamen Trainingseinheiten mit Verbündeten Kiews teilnehmen. Details nannte Selenskyj nicht.
Unterdessen erhöhte Dänemark die Sicherheitsstufe für Energieeinrichtungen des Landes. Morgen richtet Dänemark ein informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen aus. Deutschland, Frankreich und Schweden sicherten Unterstützung zur Absicherung des Gipfeltreffens zu.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.