Russischer Angriffskrieg
Ukraine erhält Leichen von mehr als 1.000 Soldaten zurück

Die Ukraine hat die Leichen von mehr als 1.000 Soldaten von Russland zurückerhalten.

    Eine Reihe mit neuen Gräbern getöteter ukrainischer Soldaten auf einem Friedhof der Kleinstadt Boryspil nahe Kiew (Friedemann Kohler / dpa / Friedemann Kohler)
    Das teilte das ukrainische Militär mit. Moskau bestätigte einen Austausch und erklärte, Russland seien seinerseits 26 Leichen übergeben worden. Der Austausch von Kriegsgefangenen und sterblichen Überresten getöteter Soldaten ist einer der wenigen Bereiche, in denen Kiew und Moskau noch zusammenarbeiten.
    Unterdessen gingen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter. In Odessa wurde eine Frau getötet. Drei weitere Menschen hätten Verletztungen erlitten, teilte der Gouverneur der Region mit.
    Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.